DER Filmpreis der Szene

Am 23. Februar vergibt die Szene in Berlin wieder den wohl wichtigsten LGBTIQ*-Filmpreis der Welt.

Die mitunter spaßige und immer feierliche Preisverleihung findet am 23.2. ab 20:30 Uhr im Haus der Berliner Festspiele statt. Im Anschluss an die Preisverleihung mit vielen (Szene-)Stars feiern all die Cineasten ab 23:30 Uhr dann die rauschende „TEDDY Backstage Party“ auf der Seitenbühne.

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung finden in den nächsten Wochen eine Reihe von Veranstaltungen und Empfängen statt, u. a.:

Montag, 12.2., 22 Uhr, Kino International, Einführung in das TEDDY Programm 2018 mit Michael Stütz & einem Grußwort von Wieland Speck, MonGay, Kino International, Karl-Marx-Allee 33, 10178 Berlin

Mittwoch, 21.2., Martin-Gropius-Bau, 16:30 Uhr – 18:30 Uhr: Treffen der QUEER ACADEMY Programmer Martin-Gropius-Bau, Kino, Niederkirchnerstr. 7, 10963 Berlin (nur mit Voranmeldung), 19 Uhr Empfang QUEER CONNECTION, Martin-Gropius-Bau, Lichthof, Niederkirchnerstr. 7, 10963 Berlin (nur mit Voranmeldung)

Donnerstag, 22.2., 16 Uhr, Botschaft von Kanada, Diversity Talk über Gleichberechtigung

Botschaft von Kanada in Berlin, Leipziger Platz 17, 10117 Berlin

Freitag, 23.2., 20:30 Uhr, HAUS DER BERLINER FESTSPIELE

Im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele Berlin: Preisverleihung 32. TEDDY AWARD HAUS DER BERLINER FESTSPIELE, Schaperstraße 24, 10719 Berlin, 19 Uhr: Einlass, 20:30 Uhr: Preisverleihung 32. TEDDY AWARD, Moderation: Jack Woodhead, Gäste: Sookee, Irmgard Knef und andere, 23:30 Uhr: TEDDY Backstage Party und After Show Lounge

Montag, 26.2., 22 Uhr, Kino International, Screening der TEDDY-Gewinner 2018, MonGay, Kino International, Karl-Marx-Allee 33, 10178 Berlin

www.teddyaward.tv/de/teddy