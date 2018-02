Preview: Call Me By Your Name

Eigentlich läuft der sehnlich erwartete Film, der bereits einige Preise gewinnen konnte, unter anderem drei Golden-Globe-Nominierungen eingeheimst hat und auch bereits 2017 für den Teddy Award nominiert war, in Deutschland erst im März an, aber in zwei Kinos der Flebbe-Gruppe bekommt man ihn als Preview bereits diesen Monat zu sehen.

× Erweitern Foto: Sony Pictures Call Me

Am 5. Februar läuft der Film im Zoo-Palast in Berlin und am 11. Februar im Savoy in Hamburg. Wer kann, der sollte unbedingt hingehen, denn diesen Film darf man keinesfalls verpassen.

Zu viel sei im Voraus nicht verraten, aber ganz grob zur Handlung: Der 24-Jährige amerikanische Student Oliver (Armie Hammer, „Codename U.N.C.L.E.) soll 1983 einem amerikanisch-stämmigen Wissenschaftler für 6 Wochen in seinem italienischen Landsitz in der Nähe des Gardasees bei seiner Forschungsarbeit assistieren. Dort weilt auch der 17-jährige Sohn des Akademikers, der mehrsprachig aufgewachsene Elio (Timothée Chalamet, „Interstellar‟) und als die beiden aufeinander treffen, freunden sie sich an. Aus der Beziehung wird schnell mehr als nur Freundschaft und der Sommer gestaltet sich für alle Beteiligten ganz anders als geplant … Der laut Berliner Morgenpost „vielleicht sinnlichste Film der 67. Berlinale“ wird bereits jetzt als Klassiker des queeren Kinos gehandelt und im gleichen Atemzug mit Filmen wie „Brokeback Mountain“ genannt.