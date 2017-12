Liebe ist nie falsch

× Erweitern Love Is Love?

Ganz egal, was Eiferer – die die alten Schriften falsch verstehen und zitieren – sagen, Sünde ist es nie, zu lieben. Trotzdem gilt Homosexualität in den meisten Kulturen als etwas Ungutes.

Wohl, weil es nicht der Fortpflanzung dient, das eigene Geschlecht zu lieben. Wohl auch, weil Homosexuelle schon durch ihre bloße Präsenz dafür sorgen, dass man über seine eigene Sexualität nachdenken muss.

Doch was würde in einer Welt passieren, in der Homosexualität die Norm und Heterosexualität eine Sünde wäre? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Film „Love Is Love?“ von Kim Rocco Shields. In ihrem Film über die Quarterback-Spielerin Jude (Briana Evigan) führt uns die Regisseurin vor Augen, welchen Preis Menschen zahlen müssen, um lieben zu dürfen. Immer noch. Überall.

