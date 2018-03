Länger ist besser ist böser ist glamouröser!

× Erweitern OUTtv/VH1/WOW RPDR10 Queens

Man hat ja kaum Zeit, sich abzuschminken! Kaum ist die letzte Staffel von RuPaul’s Drag Race All Stars zu Ende (Glückwunsch an Trixie Mattel), schon geht es mit der Jubiläumsstaffel des „regulären“ Drag Race weiter. Seit 22. März läuft die Show jeden Donnerstag in den USA, und nur wenige Stunden später sind die Episoden dann bei OUTtv PRO powered by blu verfügbar! Bei dieser 10. Staffel werden alle Bremsen gelöst und das Gaspedal bis zum Anschlag durchgetreten.

Meet the Queens of Season 10:

× 1 von 14 Erweitern OUTtv/VH1/WOW RPDR10 Aquaria Aquaria × 2 von 14 Erweitern OUTtv/VH1/WOW RPDR10 Asia O'Hara Asia O'Hara × 3 von 14 Erweitern OUTtv/VH1/WOW RPDR10 Blair St. Clair Blair St. Clair × 4 von 14 Erweitern OUTtv/VH1/WOW RPDR10 Bottoms Dusty Ray Bottoms × 5 von 14 Erweitern OUTtv/VH1/WOW RPDR10 Eureka Eureka O'Hara × 6 von 14 Erweitern OUTtv/VH1/WOW RPDR10 Kalorie Kalorie Karbdashian Williams × 7 von 14 Erweitern OUTtv/VH1/WOW RPDR10 Kameron Kameron Michaels × 8 von 14 Erweitern OUTtv/VH1/WOW RPDR10 Mayhem Mayhem Miller × 9 von 14 Erweitern OUTtv/VH1/WOW RPDR10 Cracker Miz Cracker × 10 von 14 Erweitern OUTtv/VH1/WOW RPDR10 Monet Monét X Change × 11 von 14 Erweitern OUTtv/VH1/WOW RPDR10 Monique Monique Heart × 12 von 14 Erweitern OUTtv/VH1/WOW RPDR10 Vixen the Vixen × 13 von 14 Erweitern OUTtv/VH1/WOW RPDR10 Vanessa Vanessa Mateo × 14 von 14 Erweitern OUTtv/VH1/WOW RPDR10 Yuhua Yuhua Hamasaki Prev Next

Mehr von allem!

Nicht nur inhaltlich verspricht uns der inzwischen zweifache Emmy-Gewinner RuPaul mehr Spannung denn je, es wird auch der innigste Wunsch eines jeden Drag-Race-Fans wahr: Die Folgen werden länger! Dauerten sie bisher (inkl. US-Werbung) immer nur eine Stunde, was oft dazu führte, dass viel tolles Material einfach nicht gezeigt werden konnte, so dauert jede Folge auf VH1 jetzt satte 90 Minuten – auf OUTtv PRO natürlich ohne Werbung, also nicht ganz so lang. Und auch die Begleitsendung „Untucked“ ist zurück; in den Worten von Mama Ru persönlich: „Henny – wenn du ‚Untucked‛ nicht guckst, siehst du nur die Hälfte der Story. Okurrr?“ Auch die Folgen von „Untucked“ stehen jeweils bereits wenige Stunden nach der US-Ausstrahlung auf OUTtv PRO zum Abruf bereit.

