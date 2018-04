Kurzfilm: Illusionen

Seit Mittzwanziger Nico (René Haßfurther, auch Drehbuch & Regie) seine große Liebe Ramon verlor, lebt er in seiner eigenen Welt – jeder junge Mann, mit dem er sich trifft, erinnert ihn an Ramon, so auch der umwerfend aussehende Merlin (Christian Funk).

Seine besten Freunde Robert (Wolfram A. Guenther) und Carlotta (Viola Wedekind) versuchen ihm klarzumachen, dass es so nicht weitergehen kann. Aber immer wieder holt Nico die Vergangenheit ein – weil er weiß, dass sein Bruder Carlo (Andreas Hartner) schuld ist, dass er Ramon verloren hat…

Der 17-minütige Kurzfilm mit einer Titelmusik von Felix Räuber (Polarkreis 18) ist jetzt auf DVD mit vielen Extras erhältlich.