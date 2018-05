Kit Williamson „... hoffe ich, dass sie die Bilder entdecken und erschrecken ...“

× Erweitern Foto: Lee Poulin, steelphotographs.com Kit Williamson

Dieser Schauspieler ist purer Zucker fürs Auge! Kit Williamson kennt man u. a. aus „EastSiders“ und „Mad Men“, schon oft wurde er für die in den USA populären „Indie Series Awards“ und die „Daytime Emmy Awards“ nominiert. Hier erlebst du ihn einmal anders, erotisch inszeniert von Lee Poulin von Steel Photographs.

Wie kam es zu diesem Fotoshooting?

Ich wollte meine Komfortzone verlassen, mich etwas trauen ... Ich denke, man sollte ab und an Dinge machen, die einen eigentlich einschüchtern. Wenn ich mal 80 Jahre alt bin, werde ich stolz darauf sein, einst skandalöse Bilder gemacht zu haben! Ich werde vielleicht nie Enkel haben, aber wenn doch, dann hoffe ich, dass sie die Bilder entdecken und erschrecken!

Zudem habe ich in den letzten Jahren meine Ernährung komplett umgestellt und trainiere anders. Die Bilder sollen auch das Ergebnis abbilden. Den Start davon kann man bei „EastSiders“ Staffeln eins und zwei sehen ...

Stichwort Body Positivity, liebst du deinen Körper?

JEDER sollte seinen Körper lieben, du hast nur diesen einen in diesem Leben! Egal, welche Größe er hat, sei selbstbewusst und halte ihn gesund.

Wie oft pro Woche trainierst du?

So fünfmal pro Woche, außer ich arbeite an zeitintensiven Projekten, dann bin ich froh, es überhaupt zum Sport zu schaffen. Zudem bin ich seit meinem zehnten Lebensjahr Vegetarier, mein Bemühen ist es, keine Muskelmasse zu verlieren in Stressphasen.

*Interview: Michael Rädel

www.eastsiderstheseries.com

www.instagram.com/kitwilliamson

