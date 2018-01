Kino: Strandratten

Mit der Queerfilmnacht startet das Kinojahr 2018 ziemlich fesselnd.

× Erweitern Foto: Salzgeber Beach Rats

In ihrem zweiten Spielfilm erzählt Regisseurin Eliza Hittman in düster-verträumten Bildern die packende Geschichte von Teenager Frankie, der tagsüber den Macho gibt, kifft und Mädels abschleppt, nachts aber mit älteren Schwulen chattet. Der Ort der Handlung ist Coney Island in den USA, gelegen am äußersten Rand New Yorks – kein Pflaster für Queers, meint man.

Die genauen Zeit- und Ortsangaben für die einzelnen Städte findest du hier: www.queerfilmnacht.de