KINO: Liebe hat viele Gesichter

Im Falle der 16-jährigen Rhiannon (Angourie Rice) stimmt das wortwörtlich, denn als sie sich in die wandernde Seele „A“ verliebt, die jeden Tag in einem anderen – aber immer gleichaltrigen – Körper aufwacht, wird ihr Leben erwartungsgemäß recht kompliziert.

„A" muss sich jeden Tag in einem neuen Körper zurechtfinden, heute in dem von Vic (Ian Alexander), der als Transgender mit dem eigenen Körpergefühl zu kämpfen hat

„A“ erwidert Rhiannons Gefühle und gibt sich ihr jeden Tag wieder zu erkennen. Dabei wechseln Gesichter und Identitäten täglich und zufällig. So bewohnt „A“ an einem Tag Rhiannons Freund Justin, an einem anderen steckt „A“ im Körper eines Mädchens oder eines Transgender-Jugendlichen. Unter diesen Umständen eine stabile Beziehung mit Rhiannon aufzubauen, scheint zunächst unmöglich …

„Letztendlich sind wir dem Universum egal“, inszeniert von dem schwulen Regisseur Michael Sucsy, ist eine Teenager-Romanze mit deutlicher Botschaft: Es kommt auf die Seele an, in wen man sich verliebt, nicht auf den Körper. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von David Levithan (Autor von „Noahs Kuss und plötzlich ist alles anders“ – Originaltitel: „Boy Meets Boy“).

„Letztendlich sind wir dem Universum egal“, Kinostart: 31. Mai