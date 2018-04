KINO: Ich begehre dich!

Es wird sehr erotisch im April, daran ist „Das Jahr des Tigers“ schuld. Ein lustvoll-historischer Film, der in und mit queerer Gegenwart spielt.

× Erweitern FOTO: SALZGEBER.DE Das Jahr des Tigers

Tom sammelt Tiermasken und bricht mit seinem Kumpel regelmäßig in fremde Wohnungen ein, um sie auszurauben. Bei einem Einbruch steht er plötzlich vor dem Bett des schlafenden Lars. Seine Lust ist geweckt, auch wenn er sich dagegen sträubt. Fortan beobachtet er seinen Außerwählten heimlich. Zugleich entwickelt Tom eine zweite Obsession zu einem Motorradfahrer, der ihm immer wieder in der Stadt begegnet. Nach und nach verirrt sich Tom in seinem eigenen Versteckspiel, in dem Fantasie und Wirklichkeit bald nicht mehr klar zu trennen sind … bis Lars seinem Beobachter auf die Schliche kommt.

Die genauen Orts- und Zeitangaben für die einzelnen Städte findest du hier: www.queerfilmnacht.de

Berlin: 10. April

München: 11. April

Köln: 17. April

Bremen: 20. April

Hamburg: 23. April