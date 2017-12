Kino: Greatest Showman

There’s no business like show business – aber wer hat’s erfunden? Einmal nicht die Schweizer, sondern ein Mann namens P. T. Barnum, ein Pionier des Schausteller- und Zirkusgewerbes.

Foto: Twentieth Century Fox Greatest Showman

Im Film „Greatest Showman“ wird Barnum von Hugh Jackman („Logan – The Wolverine“, „Les Misérables“) verkörpert, der hier auch endlich einmal wieder sein Gesangstalent unter Beweis stellen kann, denn nach dem großen Erfolg von „La La Land“ traut sich Hollywood wieder an Musicals heran. Um auf Nummer sicher zu gehen, engagierte man die Songschreiber von „La La Land“ für einige der Shownummern und sparte weder an großen Schauspielernamen wie Zac Efron („High School Musical“) oder Michelle Williams („My Week with Marilyn“) noch an bombastischer Ausstattung und Effekten.

Ein großes Kinospektakel voller Magie, Fantasie, Tanz und Musik, ganz getreu P. T. Barnums Motto „Träume mit weit geöffneten Augen!“.

