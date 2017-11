Ein Date für Mad Mary

× Erweitern Foto: Salzgeber.de Mad Mary Queerfilmnacht

Der Film der Queerfilmnacht im Dezember ist „endlich mal wieder was Lesbisches“.

Mary McArdle, die wegen ihres ungestümen Temperaments von allen nur Mad Mary genannt wird, kommt nach einer sechsmonatigen Gefängnisstrafe zurück in ihre Heimatstadt Drogheda, einen Vorort von Dublin. Warum sie einsaß, will sie so schnell wie möglich vergessen. Kurz darauf lernt sie die Fotografin Jess kennen ...

Auch gut zu wissen: Am 1.12., immerhin Welt-AIDS-Tag, kommt der Film „120 BPM“ als Special auf die Leinwände der Queerfilmnacht.

Die genauen Zeit- und Ortsangaben für die einzelnen Städte findest du hier: www.queerfilmnacht.de