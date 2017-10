Der Neue im Internat

× Erweitern Foto: Salzgeber.de Handsome Devil

Der Film der Queerfilmnacht im November ist ein Coming-out-Streifen, der mitreißt.

Anders als die anderen zu sein, kann Schmerzen bereiten. Man wird belächelt („Was hörst du denn für Musik?“), gemobbt („Du läufst wie eine Schwuchtel!“) und ausgegrenzt (homosexuelle Außenseiter sind in Sportumkleiden nicht so erwünscht). Das haben die meisten von uns schon erlebt. Bis man es schafft, das Anderssein als Stärke zu nutzen, vergehen oft viele Schuljahre voller Frust und bisweilen Tränen. Davon erzählt auch der Film „Handsome Devil“. Der 16-jährige Ned lernt hier, unterstützt von seinem Lehrer, zu sich selbst zu stehen und seinen Weg zu gehen. Auch wenn er anfangs so gar keine Lust hat, mit dem Internats-Neuling und Rugby-Crack Conor an einem Schulprojekt zu arbeiten.

