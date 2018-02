Das schwule Auge ...

… ist in Wirklichkeit natürlich nicht nur schwul, sondern queer und war vor inzwischen 15 Jahren ein totaler Überraschungserfolg im US-Fernsehen. Die Prämisse der damaligen Sendung „Queer Eye for the Straight Guy“ war folgendermaßen: Ein Team von – natürlich homosexuellen – Stylisten, Inneneinrichtern und anderen Stil-Profis (damals u.a. Carson Kressley, inzwischen in der Jury bei RuPaul's Drag Race) nahm sich des Lebens von Mitmenschen in New York an, die mit Geschmack nicht im Übermaß gesegnet waren. Während des Prozesses wurde dabei oft auch an Vorurteilen gearbeitet und Ressentiments abgebaut.

× Erweitern Foto: Netflix Queer Eye Die „Fab Five" nach getaner Arbeit

Das Konzept bleibt auch bei der Neuauflage „Queer Eye“ auf Netflix erhalten, diesmal wird sich allerdings zunächst Menschen in Atlanta, Georgia angenommen – also im oft sehr konservativen Süden der USA. Dabei haben es die neuen fünf Berater aus den Bereichen Kultur, Mode, Styling, Kulinarik und Innenarchitektur mit Männern und Frauen zu tun, deren Glaube und Hintergrund den eigenen Vorstellungen oft diametral entgegensteht. Dabei reichen die Themen dann von LGBTIQ*-Rechten und sozialen Aspekten bis zur bestmöglichen Art, frische Guacamole zuzubereiten und darüber hinaus.

Die komplette erste Staffel streamt ab sofort auf Netflix. Spannend!