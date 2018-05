Céline Dion: Comeback mit Superheld

× Erweitern Céline Dion, Videostill aus „Ashes“ vom „Deadpool 2“-Soundtrack

Céline Dion war (mit „Love me Back to Life“) 2013 zuletzt in den deutschen Single-Charts vertreten, aber jetzt ist sie zurück: Für den am 17. Mai in die Kinos kommenden Marvel Superhelden-Film Deadpool 2 nahm sie den großartigen Song „Ashes“ auf, der gerade samt Video veröffentlicht wurde. Das Lied ist eine klassische Céline-Ballade, wie man sie in einem derartigen Film eigentlich nicht unbedingt erwartet hätte.

Aber natürlich geht es auch hier nicht ohne Selbstironie zu: In dem Video zum Song (siehe unten) tritt neben Céline auch Deadpool (Ryan Reynolds) selbst auf, deswegen sollte man den Clip auch unbedingt bis zum Ende gucken. Denn wie immer nimmt Deadpool weder sich selbst noch das Format so richtig ernst – und Céline steht ihm da in nichts nach.

Deadpool 2 setzt noch einen drauf

Deadpool 2 spielt wie schon der erste Teil mit Genre-Klischees und der Charakter selbst durchbricht regelmäßig die sogenannte „4. Wand“ indem er direkt zum Publikum spricht. Auch das Marketing für den Film ist äußerst originell und voller Selbstironie, wie man sehr gut an dem speziellen Filmplakat zur IMAX-Veröffentlichung (rechts) sehen kann.

Im Film geht Deadpool gegen einen Bösewicht namens Cable vor, der von Josh Brolin verkörpert wird, welcher übrigens gerade als Über-Bösewicht Thanos in „Avengers: Infinity War“ die Welt bedroht. Zu diesem Zweck formt Deadpool eine Superhelden-Gang namens „X-Force“ – eine deutliche ironische Anspielung auf die X-Men. Teil dieser Gruppe ist auch Superheldin Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand), deren Name allein schon Grund genug für einen Kinobesuch sein sollte.

Der Soundtrack zum Film wird neben Célines Song auch noch eine weitere Single enthalten, nämlich „Welcome to the Party“ von Diplo, French Montana und Lil Pump.