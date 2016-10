EXTRA FÜR DICH, MEIN EX.

Little Mix

Egal, wie alt man ist, jeder Mann hat diesen einen Ex, den er, egal, wie rational er sonst agiert, nicht so schnell wieder sehen will.

Die heutige Zeit bietet zwar eine Fülle (digitaler) Möglichkeiten, direkt zum nächsten zu hüpfen/texten/sexen, glücklich macht das aber nicht. Das eine „Übel“ muss erst abgeschlossen sein. Und das kann Wochen oder Monate dauern. Bevor man sich während dieser Zeit in Sachen Musik jetzt aber nur mit Drama, Drama, Drama umgibt und dabei musikalisch auf alte Trennungs-Hymnen wie „I Will Survive“ (G. Gaynor), „Fuck It (I Don't Want You Back)“ (Eamon) oder „The Power of Good-bye“ (Madonna) setzt, sollte man zu etwas Neuem greifen.

Zu einem Lied, das gute bis beste Laune macht, mitgröhltauglich ist und zudem einen Text hat, der auch zum Mann passt. Die Rede ist hierbei von „Shout Out to My Ex“ von Little Mix, am Freitag feierte es Premiere bei Vevo, seit dem Wochenende ist es auch bei YouTube und allen anderen Videopartnern verfügbar.

Little Mix, das sind sind Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock und Jade Thirlwall. Seit 2011 sind sie schon musikalisch vereint und landeten Hits wie „Move", „Get Weird“ und „Black Magic“. Jetzt kommt der nächste Wurf vom kommenden Album „Glory days“! Und der hilft auch bei allen Wutphasen nach der Trennung, Ehrenwort.