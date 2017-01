TV-Tipp: „Express Yourself - Die Tänzer der Queen of Pop"

Madonnas legendäre "Blond Ambition Tour" (1990) schockierte die Öffentlichkeit: Der Superstar setzte sich bei der Welt-Tournee provokativ für die Rechte Homosexueller ein. Mit dabei waren ihre sieben Tänzer, alle blutjung, fast alle schwul.

× 1 von 5 Erweitern Foto: SWR Strike a Pose Tänzer Carlton Wilborn × 2 von 5 Erweitern Foto: SWR Strike a Pose Tänzer Kevin Stea × 3 von 5 Erweitern Fofo: SWR Strike a Pose Tänzer Salim Gauwloos × 4 von 5 Erweitern Foto: SWR Strike a Pose Tänzer Oliver Crumes × 5 von 5 Erweitern Foto: SWR/Linda Posnick Strike a Pose Madonnas Tänzer: hintere Reihe v.l.: Salim Gauwloos, Oliver Crumes, Carlton Wilborn und Kevin Stea; vordere Reihe v.l.: Luis Camacho und Jose Gutierez Prev Next

Auf ihrer legendären „Blond Ambition Tour“, 1990, schockierte Madonna die Öffentlichkeit. Unvergessen bis heute ihre „Masturbations-Szene“, ein Tabubruch. Während der Tournee trat sie provokativ für die Rechte Homosexueller ein, kämpfte gegen die damals noch neue Krankheit AIDS. Im Vorfeld hatte sie sieben Tänzer gecastet, die sie bei ihren Auftritten begleiteten: Carlton, Gabriel, Luis, Jose, Oliver und Kevin. Wild, talentiert und blutjung waren sie, und sechs von ihnen schwul. Die Truppe wurde begleitet von einem Filmteam, das die Tournee-Wochen für den Dokumentarfilm „In Bed with Madonna“ dokumentierte. Die Aufnahmen gingen um die Welt. Sie zeigten den Weltstar ganz persönlich, als Freundin und als „Mutter“ ihrer sieben Tänzer. Eine eingeschworene Gruppe, entschlossen, den Kampf gegen eine homophobe Öffentlichkeit aufzunehmen. Doch was damals so harmonisch wirkte, hatte seine Schattenseiten. In „In Bed with Madonna“ sieht man Gabriel im innigen Kuss mit einem der anderen Tänzer. Damals ein Skandal - und Gabriels Coming-Out. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er sein großes Geheimnis streng gehütet. Er flehte Madonna an, die Szene aus dem Film zu nehmen, schließlich verklagte er sie. In den Akten kann man Madonnas Antwort lesen: I was making a statement. Für ihre Botschaft war die Sequenz unverzichtbar.

6.1., Express Yourself - die Tänzer von Madonna, arte, 21:45 Uhr und HIER 6 TAGE IM STREAM