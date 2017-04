ESC: Vielfalt feiern!

× Erweitern Foto: Martin Hauser Photography, 2016 Nathan Trent

„Celebrate Diversity” heißt das Motto des 62. Eurovision Song Contest, dessen Finale am 13. Mai (Semifinals am 9. und 11.) in Kiew statt findet. Und die Vielfalt der Lieder ist auch in diesem Jahr wieder enorm.

Doch wird in Kiew, wie immer beim ESC, auch Diversity im klassischen Sinne zelebriert – dieses Jahr ganz besonders von Slavko Kalezic, der für Montenegro antritt. Oberkörperfrei, mit schier unglaublichen Outfits, einem ellenlagen Zopf und mit Textzeilen wie „Wet dreams, wild nightmares, I surrender, come in to me from within, we can be as one in the sin. The spaceship is ready to blow, drunk in love, I’m gonna explode” (die wir hier lieber nicht übersetzen) geht er mit seiner Disco-Tanznummer „Space" so richtig in die Vollen.

Doch das ist nur einer der insgesamt 43 Musikbeiträge, die sich auf dem offiziellen Album zum Event wiederfinden. Darunter auch unser persönlicher Geheimfavorit „City Lights" von Blanche aus Belgien und die Jodel-Rap-Nummer „Yodel It!” aus Rumänien. Auf dem Album – wie wohl leider auch im Contest – lediglich „auch dabei": der deutsche Beitrag „Perfect Life” von Levinia und sexy Nathan aus Österreich (Bild). https://www.eurovision.de/

„Eurovision Song Contest 2017“ – erhältlich als Download, auf zwei CDs und sogar als exklusive vierfach Vinyl Collectors Box inklusive CD und hochwertigem Booklet.