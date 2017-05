ERSTER TRAILER ZU STAR TREK DISCOVERY

Bis auf die Animation eines Raumschiffs hatte man von der neuen Star-Trek-Serie DISCOVERY, die im Herbst auf Netflix starten soll, noch nichts Bewegtes gesehen. Fans der Franchise saßen schon förmlich auf heißen Kohlen (bzw. heißem Warp-Plasma), denn an Gerüchten und Meldungen – nicht zuletzt zur immer weiteren Verschiebung des Startermins – herrschte kein Mangel.

Nun wurde der erste „richtige" Trailer zu der neuen Serie veröffentlicht und gleichzeitig auch bekanntgegeben, dass es 15 statt 13 Folgen geben wird. Die Premiere der einzelnen Episoden findet jeweils in den USA auf dem Bezahlkanal CBS All Access statt, 24 Stunden später gibt es die Folgen dann weltweit (auch in Deutschland) via Netflix.

10 Jahre vor Kirk

Die Handlung ist zehn Jahre vor den Abenteuern des Raumschiffs Enterprise (und Captain Kirk) angesiedelt und Hauptperson der Serie ist erstmals nicht der Captain des Schiffs (in diesem Falle verkörpert von Filmstar Jason Isaacs), sondern die erste Offizierin Lieutenant Commander Michael Burnham (Sonequa Martin). Außerdem wird der 45-jährige Anthony Rapp („Rent", „A Beautiful Mind") den Astromykologen Lieutenant Stamets verkörpern. Lt. Stamets ist als homosexueller Charakter angelegt und gehört wohl zum Stammpersonal der Discovery (blu berichtete).

Der Trailer zeigt viele faszinierende Bilder und wirft – wie das bei Teaser-Trailern so üblich ist – natürlich auch eine Menge Fragen auf. So ist zum Beispiel das Aussehen der Klingonen mal wieder völlig anders, als in den restlichen Serien der Franchise und auch neue Spezies und Technologien sind zu entdecken.

Übrigens ist auch eine Begleitsendung zur eigentlichen Serie geplant. „Talking Trek" soll sie heißen und jeweils nach den eigentlichen Serienfolgen ausgestrahlt werden. Wir sind sehr gespannt!

Hier der brandneue Trailer zu DISCOVERY mit deutschen Untertiteln: