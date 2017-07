Erneut eine Nummer eins für ...

× Erweitern Foto: Musikvideo „My Fire“ Nile Rodgers Kimberly Davis Tony Moran Nile Rodgers, Kimberly Davis und Tony Moran

Nile Rodgers aktueller Hit „My Fire“, eine Zusammenarbeit mit Tony Moran und der großartigen Kimberly Davis, thront auf Platz 1 der Billboard Club Play Charts, also genau das richtige Umfeld für den Mann, der auch bei Daft Punks „Get Lucky“ an der Gitarre zu hören ist.

Diesen Spätsommer, womöglich im September, soll ein neues Album der Disco-Legende Chic („Le Freak“, „Soup for One“, „Good Times“, ...) erscheinen. Und wie Produzent, Hitmeister und Originalmitglied Nile Rodgers auf Facebook verriet, vielleicht auch mit einem Lied, das er zusammen mit George Michael eingespielt hat. Seine „vocals are so hot“ schwärmte der Nile, der u. a. Dianas „Upside Down“ und Madonnas „Like a Virgin“ produzierte, über die Gesangsleistung des Verstorbenen. Wir sind gespannt.