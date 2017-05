Er ist euer Mann!

× Erweitern Foto: C. Mai http://alphonso-williams.de/

Am Samstag wurde Alphonso Williams als DSDS-Gewinner gefeiert. Auch wir gratulierem dem Szene-Star hiermit.

„Liebe Fans und Familie, ich bin unheimlich dankbar und stolz auf euch, dass ihr mich bis zum Sieg getragen habt. Ich bin einfach glücklich. DANKE“, postete der glückliche Gewinner kurz nach der Show. Sein erstes Lied ist ein Klassiker: „What Becomes of the Broken Hearted“ – wirklich gut, wenn auch brav, neu interpretiert. Einen prominenten Berliner Fan hat er auch, DJane Alice Oldenburg von „Chantals House of Shame“.

