Der Hamburger ENZO. singt sich aus dem Labyrinth

Der Hamburger Szene ist er schon seit einigen Jahren ein Begriff. Nach vielen Auftritten, zum Beispiel auf der Bühne des Hamburg Pride, startet ENZO. jetzt mit einem soulig-housigen Lied so richtig durch. Wir haben das Video.

Seine Stimme erinnert ein wenig an einen ganz großen schwulen Sänger, der unsere Welt leider last Christmas verlassen hat. Auch musikalisch bieten sich Vergleiche an. Dennoch hat ENZO. seinen ganz eigenen Stil. Elekropop, der ins Ohr und ins Bein geht! Auch zu kaufen. Unter anderem hier!