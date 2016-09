ENIGMA: THE FALL OF A REBEL ANGEL

Enigma 2016

Sie wechseln so oft die Stile, dass man mitunter gar nicht mehr wusste, ob „sie es noch sind“: Enigma. Jetzt kommt ein neues Album.

Ende1990 erschien „Sadness Part 1“ und veränderte zweifellos die Popkultur: Mönchsgesänge, Soul Beats und die Flüsterstimme von Popstar Sandra rollten weltweit die Charts auf. Von den sieben Enigma-Werken, etwa „MCMXC a.D.“ (1990), „The Cross of Changes“ (1993) und „Voyageur“ (2003) wurden Millionen Alben weltweit verkauft. Platin-Auszeichungen aufgrund von Hits wie „Return to Innocence“, „Mea Culpa“ und „Gravity of Love“ machten Enigma zu einem der weltweit erfolgreichsten deutschen Musikprojekte überhaupt.

Jetzt hat Produzent Michael Cretu ein neues Album am Start: „The Fall of a Rebel Angel“. „Das Album erzählt in 12 Kapiteln die Geschichte eines fiktiven Protagonisten, der sich, stellvertretend für uns alle, auf eine symbolische Reise zu einem neuen, erfüllten Leben begibt. Zu jedem Kapitel hat (...) Wolfgang Beltracchi ein eigenes Gemälde geschaffen, dass die mystische Erzählung (...) eindrucksvoll bebildert.“