ELTON JOHN: WUNDERVOLL VERRÜCKT

× Erweitern Elton John

Der streitbare Musiker, der uns „Candle in the Wind“, „I Guess That’s Why They Call It the Blues“, „Are You Ready for Love“, „Nikita“ und „Circle of Life“ bescherte, kommt zurück auf die Bühnenbretter.

„Ich werde es wohl nicht schaffen, überall hinzukommen, wo meine Fans sind und waren – aber ich werde es versuchen“, versprach das britische Pop-Idol, als die Tour 2016 begann. Jetzt, 2017, setzt Elton John seine „Wonderful Crazy Night“-Tour fort und macht Station in Köln, Mannheim, Berlin und Hamburg. Zu hören gibt es hier LIVE Klassiker und Stücke seines letzten Albums, das der Tour ihren Namen gab und zudem ein Top-10-Hit war. Gutes bleibt eben.

ELTON JOHN, WONDERFUL CRAZY NIGHT TOUR

27.6. Köln, LANXESS arena, 5.7. Mannheim, SAP Arena, 7.7. Berlin, Mercedes-Benz Arena, 8.7. Hamburg, Barclaycard Arena