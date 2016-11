ELTON JOHN STEHT AUF SIE: RUMER

rumer

Ihre rauchige, beruhigende Stimme, die oft mit der von Karen Carpenter verglichen wird, faszinierte die Welt. Gerade erschien ihr neues Album „This Girl’s In Love: A Bacharach and David Songbook“ auf dem sie Klassiker neu interpretiert.

Geboren wurde Sarah Joyce, so RUMERs eigentlicher Name, 1979 im Norden von Islamabad, wo ihr vermeintlich leiblicher Vater, ein britischer Ingenieur, am Bau der nahe gelegenen Tarbela-Talsperre mitarbeitete – erst später fand sie heraus, dass ihr wirklicher Vater der pakistanische Koch der Familie war. Sie hat was erlebt, sie hat etwas zu sagen, zu singen. Große Unterstützung erfährt sie auch durch prominente Größen, etwa durch Burt Bacharach, Elton John und sogar Richard Carpenter, der ihr Glückwünsche dafür zukommen ließ, dass sie „wirkliche Musik geschaffen hat, wie sie es in den vergangenen Jahren nur selten gab.“