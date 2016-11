Jack Savoretti

... an seine Frau sei das neue Album „Sleep No More“ von sexy, sexy Jack Savoretti. 12 Lieder, die ein bisschen an Bryan Adams erinnern, aber absolut eigenständig sind.

Unsere Anspieltipps sind „Deep Waters“, „Start Living in the Moment“ und „I’m Yours“ (Achtung! Wie gesagt, das Album ist eine Liebeserklärung an seine Frau!). Solider Pop-Rock, ideal zum daheim anhören, zum Chillen und zum Putzen. Herausragend ist „Lullaby Lovin“, das berührt so richtig. Sehr gut, das Album.