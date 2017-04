Mikas Hologram

× Erweitern MIKA SETZER

Dass er singen kann, denkt man erst gar nicht. Aber Mika Setzer erfreut nicht nur optisch.

In drei Tagen erscheint mit „Hologram“ die neue Single des erst 18 Jahre jungen Teenagers aus Darmstadt, der schon – in der Kölner Lanxess Arena – vor 15.000 Menschen auftrat und dessen letzte Single „Since I Left You“ rund eine halbe Million Streams auf Apple Music & Spotify erreichte.

Und wovon handelt die neue Single? „Der Moment, wenn dir klar wird, dass die große Liebe nicht mehr das ist, was sie mal war. Der Moment, wenn du merkst, dass du loslassen musst.“ Okay, etwas Melancholie tut dem aufgedrehten Frühling ja ganz gut ... Aktuell schreibt der Blonde an seinem ersten Album. Wir sind gespannt.