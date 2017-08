Ein einfach geiler Track!

× Erweitern Mind Enterprises

Man vergebe mir die Wortwahl in der Überschrift, aber das, was Mind Enterprises hier präsentiert ist so ziemlich das BESTE, was dieses Jahr rauskam.

„Idol“ ist eine Produktion von Andrea Tirone, der auf Gran Canaria lebt. Seine Einflüsse? „Fancy, Kano oder auch Alexander Robotnic“, verrät der Musiker, der lange Zeit in London lebte – und scheinbar auch die Videos und Bilder der 1980er liebt. Sein Clip zu „Idol“ wirkt, wie eine Hommage an das Jahrzehnt, das uns Italo Disco, Acid House und High Energy brachte. Alles Einflüsse, die man auch bei „Idol“ raushören kann. https://www.instagram.com/mindenterprises/