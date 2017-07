DVD: Spannung in Chicago

Es kommt ganz selten vor, dass eine Serie, die als Spin-off einer anderen Serie an den Start geht, die „Mutter“ an Spannung und Dramatik übertrifft. Bei Chicago PD ist das der Fall – jetzt schon in der dritten Staffel.

Chicago ist eine Hauptstadt des Verbrechens, das ist nicht erst seit dem berühmt-berüchtigten Gangster Al Capone so. In „Chicago PD“ geht es um die sogenannte Intelligence Unit der dortigen Polizeibehörde, welche sich mit schweren Vergehen wie Drogenhandel und Mord beschäftigen muss.

Auch in der dritten Staffel geht es in der spannenden und actionreichen Serie wieder schwer zur Sache. So wird einer von Sergeant Hank Voights (Jason Beghe) Ermittlern gewaltsam entführt, kurz bevor er einem mächtigen Gangsterboss das Handwerk legen will. In einem gnadenlosen Wettlauf gegen die Zeit entschließt Voight sich, ein in Ungnade gefallenes ehemaliges Mitglied seiner Einheit zu reaktivieren.

Unter den 23 hochexplosiven Folgen der dritten Staffel (auf sechs DVDs) sind auch drei „Crossover-Episoden“, in denen sich die Serie mit der Handlung der Schwesterserien „Chicago Med“, „Chicago Fire“ und „Law and Order – Special Victims Unit“ überschneidet.

Chicago P.D. - Season 3 [6 DVDs]