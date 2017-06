DVD: Penny Dreadful

Die fantastische Serie „Penny Dreadful“ ist eines der besten Beispiele dafür, dass wirklich epische Geschichten heute am wirkungsvollsten auf dem kleinen Bildschirm erzählt werden. Die abschließende dritte Staffel ist jetzt auf DVD und Blu-Ray erhältlich.

× Erweitern Foto: Universal Penny Dreadful

An der Handlung von „Penny Dreadful“ ist nichts, aber auch gar nichts realistisch. Der Look ist überzeichnet, die Charaktere sind meist in literarischen Vorlagen begründet und es wimmelt nur so von Übersinnlichem und Fantastischem. Einzig den brillanten Drehbüchern und vor allem den exzellenten Schauspielern ist es zu verdanken, dass man als Zuschauer dennoch voll mit einsteigt, mitfühlt und – glaubt.

Diese Glaubhaftigkeit, die insbesondere Eva Green („Die Insel der besonderen Kinder“) ihrer Figur Vanessa Yves in einem gnadenlosen schauspielerischen Kraftakt mitgibt, fesselt den Zuseher an den Bildschirm und führt fast zwangsläufig zu ausgedehnten Binge-Watching-Sitzungen.

Die dritte Staffel der Serie, in der das bläuliche Grau des viktorianischen London sich mit den satten Orangetönen des wilden Westens erfrischend abwechselt, erzählt die Geschichte mehr als befriedigend zu Ende. Eine satte „100% Fresh“-Bewertung auf Rezensionsaggregator „Rotten Tomatoes“ spricht Bände. Sehr sehenswert!

Erscheinungstermin: 8. Juni 2017