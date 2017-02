DVD: ORPHAN BLACK, die vierte Staffel

Egal wie schnell und weit Sarah und ihre Klone flüchten – es ist nie weit genug, denn neue Gefahren lauern überall ...

× Erweitern Foto: polyband Orphan Black Felix (JORDAN GAVARIS)

Dass Tatiana Maslany erst 2016 mit dem Emmy als beste Schauspielerin in einer Fernsehserie (Drama) ausgezeichnet wurde, ist eigentlich ein Skandal. Ihre Darstellung der Klone Sarah, Helena, Cosima, Rachel, Krystal etc. ist sicher nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch ein Musterbeispiel für extreme Wandelbarkeit.

In der vierten Staffel hat die Organisation Neolution Sarah im Exil auf Island aufgespürt und plant einen Angriff. Der bisher unbekannte mysteriöse Klon MK gibt Sarah den rettenden Hinweis zur Flucht nach Hause, aber alles ist (wie immer) nicht so, wie es scheint, und der Druck auf den Klon-Klub nimmt ungeahnte Ausmaße an.

Alle zehn Folgen (plus Extras!) ab 6. Februar auf DVD und Blu-Ray.