DVD-BOX – ENDLICH GENUG?

„Just Can’t Get Enough“ vom 1981er-Debüt „Speak & Spell“ eröffnet die Ende November erschienene neue Werksammlung von Depeche Mode. Und um die obige Frage gleich vorweg zu beantworten: fast!

Drei DVDs mit 55 Videos, vier alternative Versionen und happige zwei Stunden Audio-Kommentare mit der aktuellen Bandbesetzung sind das nackte Zahlenwerk zu „Depeche Mode – Video Singles Collection“. Die Aufmachung mit regenbogenfarbenem Booklet im tiefschwarzem Hochglanz-Pappschuber mit typischer DM-Symbolik macht Lust, sich mal wieder auf 35 Jahre Zeitreise durch musikalische wie auch visuelle Meisterwerke der Popkultur zu begeben. Der König in „Enjoy the Silence“, die drogengezeichneten Albtraumwelten von „In Your Room“ oder „Barrel of a Gun“ oder die Anfänge in eher fragwürdiger 1980er-Ästhetik sowie das eine oder andere uninspiriertere Spätwerk: Die Box bietet erstmalig die gesamte kreative Spanne der verschiedenen Regisseure, allen voran Anton Corbijn, die Depeche Mode visuell zu dem machten, was sie heute sind.

Einziger Wermutstropfen: Wenn schon aufwendig remastert, warum dann nicht in HD und auf Blu-ray?

