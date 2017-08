Durchs Jahr mit Rinaldo Hopf

× Erweitern Rinaldo Hopf

Erotische Fotografien als Zeitanzeiger an der Wand sind zwar Mainstream, wirken aber trotzdem immer etwas billig. Nicht so erotische Malerei.

Der neue Kalender des Wahl-Berliner Künstlers, Herausgebers („Mein schwules Auge“) und Kurators Rinaldo Hopf ist ein wahrer Augenschmaus. Auf handgeschöpften chinesischen Papieren malte Hopf (geboren 1955 in Freiburg im Breisgau, hier studierte er auch Kunst, Religionswissenschaften und Ethnologie, bevor er u. a. nach New York und Rom ging, um dort zu arbeiten) während eines Aufenthalts in der „Tom of Finland Foundation“ in Los Angeles homoerotische Bilder, etwa Al Parker, die, jetzt umgesetzt als Kalender, dein Zuhause schmücken werden. Groß!

