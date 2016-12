DJ Hell mit höllisch heißem Video!

Bereits im blu Interview zur Single „Anywhere, Anytime" sprach Weltstar DJ Hell davon, wie ihn der Einfluss der schwulen Klubkultur auf die Musik beeindruckt habe. Pünktlich am heiligen Abend kommt sein neuestes Werk in den Handel. Das Video hat es in sich.

Im Video wird die sexuelle Anspielung des Titels durch Illustrationen von Tom of Finland umgesetzt – exklusiv durfte Hell dabei auf die Archive der Tom of Finland Foundation zurückgreifen.