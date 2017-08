Disconnect ♫ Clean Bandit holen Marina aus der kreativen Pause

Im April 2016 hatte sich Marina And the Diamonds in eine kreative Pause verabschiedet. Die beendet sie nur ausgerechnet mit einem Lied über das Abschalten, das Durchatmen. Dass das nicht ins Melancholische abgedriftet ist, dafür sorgen Clean Bandit.

× Erweitern Foto: twitter.com/MarinaDiamandis Marina & Clean Bandit

Disconnect ist schon vor der Pause Marinas erstmals 2015 beim Coachella-Festival völlig überraschend aufgeführt worden und ist unter Fans sowohl von Clean Bandit, als auch den Diamanten seit dem sehnsüchtig als Veröffentlichung erwartet worden.

Das Lied handelt vom Abschalten und Erholung. Marina singt im Refrain mit gewohnt kraftvoller aber irgendwie auch zerbrechlich wirkender Stimme:

„Yeah I need it take a breath, yeah I need to disconnect"

Begleitet wird sie von einer schicken 80er-Jahre-Wave-Melodie, in der Clean Bandit funkelnde Synthies, himmlische Streicher und satte Slap-Bässe miteinander verweben. Aber hört doch einfach selbst rein.