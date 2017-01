DISCO AUF VINYL UND CD – UND IM BUCH

Men In The Glass Booth

Was Ende der 1960er in Europa und den USA entstand, wurde ab Mitte der 1970er durch Künstler wie Donna Summer, Boney M., Grace Jones, Cerrone, Giorgio Moroder, Gloria Gaynor und Imagination zum bis heute andauernden Kult. Es gibt dazu aber noch mehr zu sagen.

Los ging es ja vor allem in den Klubs der Szene, wo Homosexuelle, Bisexuelle, Schwarze, Weiße, Latinos und Queers zusammen zum bassgetriebenen Sound tanzten. All die „Outsider“ der immer noch recht spießigen Gesellschaft zelebrierten hier ihr Sein, waren frei und liebten einander im Takt der Musik.

Sage und schreibe sechs Jahre hat sich Al Kent Zeit genommen, um an „Men In The Glass Booth“ zu arbeiten. Herausgekommen ist ein 40-seitiges Buch zur Disco-Geschichte mit vielen umfangreichen Biografien genau jener stilprägenden DJs, deren Mixe auf der Compilation zu hören sind – und mit vielen Fotos aus jener Zeit. Die Tonträger zum Buch „Men In The Glass Booth“ gibt es in verschiedenen Ausfertigungen, unter anderem als 2x5LP und 3CD.

Das Buch und die dazugehörigen Tonträger legen wir jedem, wirklich jedem, ans Herz, der sich für Disco interessiert, sei es, weil er jetzt jung ist und verstehen will, was und wen Lady Gaga und Freunde zitieren („I Want Your Love“ von Gaga war ja 1978 ein Hit für Chic ...), oder sei es, weil man damals dabei war und sich nun gerne erinnert, tanzend, mitwippend oder kopfnickend. Und für alle Thirty-Somethings (angeblich die Mehrheit der Community) ist es ohnehin ein Muss, wegen Papa und so ...

www.bbemusic.com