Dirty Doering hat was Neues

Der Label-Gründer sammelte erste Erfahrungen als DJ in den Klubs Baden-Württembergs, bevor er Teil der Szene der legendären Berliner Bar 25 wurde – heute: Kater Blau.

„KaterMukke ist vielseitig, von Techno über Swing bis Rock 'n' Roll ist alles im KaterHolzig möglich. Das hört man auch an den KaterMukke Releases. Wir halten nicht gerne an Schubladen fest ... “, verriet uns der 1978 in Leipzig Geborene einmal im Interview. Das kann man aber auch auf seiner neuen – mit neuen exklusiven Tracks gespickten – Mix-Werkschau „I Don't Think So“ raushören. Fette 27 Tracks auf zwei CDs, wir empfehlen!

http://www.dirtydoering.info/