Beth Dittos Videopremiere

Dank Hits wie „Pop Goes The World“, „Heavy Cross“ und „Standing In The Way Of Control“ wurde sie und ihre Band Gossip weltweit bekannt. Jetzt räumt sie solo ab.

Hier ist eine Botschaft von Beth:

Sängerin, Plus-Size-Model und Stil-Ikone Beth Ditto kommt mit ihrem Album „Fake Sugar“ nach Deutschland und beehrt mit der gleichnamigen Tournee u. a. Berlin, Köln und München. Und sie hat ein neues Video am Start!

Musik hat sie im Blut, die Gute: „Meine Mum war für den Rock ’n’ Roll in unserem Haushalt zuständig, mein Dad liebte Country und Disco. Er hat mich immer in die Honky-Tonks mitgeschleppt. Das sah dann so ähnlich aus wie im Clip zu „Fire“. Es war toll!“, verrät die freche Maus. Hochenergetisch wird auch die Tour werden, wenn auch die Platte mit Melancholie einhergeht – sie ist aber weiter in einer lesbischen Ehe glücklich. „Die Arbeit an dem Album erstreckte sich über mehrere Jahre. Ich glaube, der Trennungsgedanke geisterte zeitweise durch meinen Kopf. Es gibt einen Song, der heißt „In And Out“. Darin geht es genau darum – sich in eine Beziehung zu begeben, aber von der Liebe auch immer wieder Abstand zu nehmen. So ist das in einer Ehe.“ Beth, wir freuen uns aus dich – und auf das klasse Video zu „We Could Run“.

Hier ist ihr neues Video:

„Fake Sugar“-Tour: 21.9. Berlin, Huxleys Neue Welt, 26.9. Köln, E-Werk, 27.9. München, Muffathalle, 5.10. Frankfurt, Batschkapp