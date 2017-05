Jasmine Thompson: Die Stimme der Hits kommt

× Erweitern Jasmine Thompson

Zusammen mit Felix Jaehn und Robin Schulz landete sie Hits wie „Sun Goes Down“ und „Ain't Nobody“, jetzt kommt sie mit eigener Musik und live: Jasmine Thompson.

„Ich will Musik herausbringen, die den Menschen etwas gibt. Meine Songs tragen Liebe und Emotionen in sich. Ich will, dass meine Musik den Leuten hilft, die sie hören. Immer wenn ich aufgewühlt bin, streife ich mir die Kopfhörer über, stelle etwas an und fühle mich besser. Gefühle können von einem Song gut wiedergegeben werden, also will ich sicherstellen, dass ich Songs mache, die von den Leuten auf eine emotionale Weise geschätzt werden. Alles, was ich mache, ist für meine Fans“, verrät die Britin anlässlich der Veröffentlichung ihrer EP „Wonderland“ am 19. Mai.

Auf der EP findet sich auch das Lied „Old Friends“, hierzu sagt die 16 Jahre junge Londonerin mit der zarten und doch kraftvollen Stimme: „Es geht darum, dass man seine Kumpels vermisst. Du triffst jeden Tag neue Menschen, unterhältst dich mit ihnen und lernst sie kennen, aber es ist nicht dasselbe, das du mit deinen besten Freunden hattest, die für dich da waren. Ich liebe den Song. Er fühlt sich an wie ein Teil von mir.“

Überraschend für die, die sie durch ihre Eurodance-Hits kennen, dürfte sein, dass ihre neuen Produktionen eher sphärischer Pop sind. Und auch mal mit akustischen Instrumenten – ganz wie in ihrer Anfangszeit als YouTube-Sternchen.

Jasmine Thompson Live-Dates:

6.6.17 – Hamburg „Knust“

7.6.17 – München „Ampere“