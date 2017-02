DIE MINOGUE HAT EINEN NEUEN ...

× Erweitern Kylie 2017

... Plattenvertrag. Ja, die ewige Pop-Prinzessin hat eine neue Plattenfirma, die sich um sie kümmert. Und sie wird die Fans noch dieses Jahr mit einem neuen Album beglücken.

Das besagen zumindest diverse Quellen und auch Kylie Minogue selbst bestätigte die Meldung. Schon Tage zuvor hatte die Popperin – seit 30 Jahren bekannt u. a. für Hits wie „Can't Get You out of My Head“, „Better the Devil You Know“, „I Should Be so Lucky“, „All the Lovers“ und „Slow“ – Bilder von sich und anderen Musikern im Studio gepostet.

Das erste Album beim neuen Label BMG ist, lässt man die zwei Weihnachtsalben weg, ihr erstes Studioalbum seit dem 2014er „Kiss Me Once“, das in ihrer Heimat Australien Platz eins erreichte. Und wir sind jetzt ziemlich neugierig, wie das neue Werk klingen wird ...

https://www.facebook.com/kylieminogue/

Das sexy Bild mit dem Knackhintern ist übrigens aus ihrem aktuellen Kalender.