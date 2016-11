DIE LUTHERBIBEL MAL GANZ POMPÖÖS

Harald Glööckler

Für viele überraschend, irgendwie witzig und für manche auch schön: Harald Glööckler ziert das Cover des von ihm designten Schmuckschubers der neuen Lutherbibel 2017.

Nächstes Jahr feiert die evangelische Kirche in Deutschland 500 Jahre Luthers Thesenschlag mit dem der gelehrte Gläubige damals die katholische Kirche kritisierte und eine gesellschaftliche Umwälzung einleitete. Um Martin Luthers Werk zu ehren und auch daran zu erinnern, dass seine Übersetzung der Bibel maßgeblich am Entstehen der deutschen Sprache wie wir sie heute sprechen beteiligt war, erscheint 2017 eine Jubiläums-Luther-Bibel. Und der Kitsch-Modezar Harald Glööckler konnte sich kreativ ausleben! Für die von ihm entworfene Edition der Lutherbibel hat der Designer einen Bibelvers ganz bewusst ausgewählt. „Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast.“ (Matthäus 25, Vers 24) – denn für Glööckler „sei das Leben Reichtum und Überfluss, wenn man es als Geschenk annimmt.“ Sein Schmuckschuber für die neue Lutherbibel zeige „das Paradies, das er in seinem eigenen Leben verwirklicht hat."

Glööckler-Bibel-Schuber

Seine Kunst wurde gestern in der Stiftung St. Matthäus Kulturstiftung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz präsentiert.

Die „Lutherbibel 2017 Edition HARALD GLÖÖCKLER“ ist ab dem 12. Dezember 2016 im Buchhandel und über http://www.die-bibel.de erhältlich.