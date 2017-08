Diana Krall kommt

× Erweitern Diana Krall

Eine der erfolgreichsten Jazzsängerinnen kann man erneut live in Deutschland erleben. Zum Beispiel am 15.9. in Berlin. Das neue Album erschien schon früher.

Lauter gute Nachrichten. So präsentierte die in Kanada Geborene im Mai ihr neues Album „Turn Up The Quiet“ (Verve Records), entstanden mit dem legendären Musikproduzenten und mehrfachen Grammy-Gewinner Tommy LiPuma, und sie geht damit im Spätsommer auf Reisen. Im Rahmen ihrer Welttournee wird Diana Krall für vier exklusive Konzerte im September in Frankfurt, Berlin, München und Stuttgart auf der Bühne zu erleben sein.

Das Album selbst sei eine „Liebeserklärung an den Jazz“, Diana Krall interpretiert darauf Lieder aus dem Great American Songbook. Schön: Eine Kanadierin versüßt uns die Gedanken an die USA, es ist ja auch nicht alles Trump dort ...

www.concert-concept.de, www.myticket.de