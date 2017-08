Der Wald. In der Musik.

× Erweitern Foto: Florian Forsbach Julian Maier-Hauff

Das Verhältnis der Europäer zum Wald wurde schon oft thematisiert. Immer wieder in der Kunst, in Studien zum Freizeitverhalten und natürlich auch in Sachen Umweltschutz. Und in Sachen Musik tut sich auch jede Menge.

Der Jazztrompeter Julian Maier-Hauff präsentiert auf seinem am 8. September erscheinenden Album „Forest“ 12 Lieder – feinster Techno und Trompete. Die Titelname sind nicht weniger unterhaltsam: „Kiefernliefern“, „Eichenscheich“ oder „Lärchenzwerch“ machen Lust, einzutauchen, in seinen Wald. Und die Baumarten lernt man so auch ganz gut ...

https://www.youtube.com/user/Juli217