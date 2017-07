DER DITTBERNER

× Erweitern Foto: Soeren Schaller Dittberner

Die Gefühle, über die der Mitzwanziger singt, spielen nicht nur für jene junge Generation eine Rolle, welcher der 1990 geborene Philipp Dittberner entstammt – auf seinem neuen Album „Jede Nacht“ vermag wohl jeder Mensch ein Stück von sich wiederzufinden.

„Es gibt Popmusik, die funktioniert über ein Gesicht, über einen Namen, der eine Marke ist. Bei meiner Musik spielt das glaube ich keine so große Rolle, und genauso will ich das: dass die Leute über die Musik Identifikation finden und Nähe spüren, nicht über mich. Ich trete zurück, damit die Musik im Vordergrund stehen kann. Darum gehts mir, das ist mir immer schon sehr wichtig. Das konstruiere ich aber nicht, das passiert einfach so – weil es meine Musik eben so will“

Im Oktober kommt er auf Tour, macht unter anderem in Erfurt, Hamburg, Frankfurt und Köln Station – und singt auch sicher seine Erfolge „Jede Nacht“ mit dem Berliner Rapper Chima Ede oder „Wolke 4“.

Hier ist sein neues Video: