Depeche Mode warten auf die Revolution

Zurück in die „Songs of Faith and Devotion“-Ära mit ein bisschen Exciter, Violator und Ultra. Produzent James Ford hat wohl tief in die Soundmottenkiste von Alan Wilder gegriffen, um Depeche Mode nach zuletzt eher drögen Werken ihren Spirit zurückzugeben. Gut so!

× Erweitern Foto: Anton Corbijn Depeche Mode

Zumindest lässt das die heute veröffentlichte Vorab-Single „Where’s The Revolution“ zum am 17. März erscheinenden Album „Spirit“ das hoffen.

Sie kommt kraftvoll soulig, verspielt elektronisch und ganz schön bassbrummend daher. Schön auch: Texter Martin Gore wagt sich endlich wieder an die Weltpolitik und übt verschlüsselt Kritik an religiösem Terror und Populismus.

Für Fans von „Clean“, „Precious“ und „Walking in My Shoes“.

www.depechemode.de