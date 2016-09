DEEP HOUSE TRIFFT AUF ...

Morris Jones

... R ’n’ B, das kann doch nur gut werden! Und ja, das Album „MJ 2“ von Produzent Peter Kunz aka Morris Jones ist ein Klopfer, der tanzen lässt. Und den man auch zuhause anhören kann. Unsere Anspieltipps sind „I C Luv“ und „No Need To Fear“, der (gelungene) Opener zum 12-Stück-starken Werk. Es ist das zweite Alnum des Produzenten, der keinen Hehl aus seinem Interesse an Italo Disco macht – und mitunter kann man das auch raushören. Die Liebe zu Italo und die Weiterentwicklung seit dem 2014er-Debüt „Love Me Loud“.

www.morris-jones.com