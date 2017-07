Im Juli steht nach einer ganzen Reihe von Singles („Bethlehem“, „Isombard“, „The Kids Don’t Want to Come Home“, ...) in den vergangenen Monaten die Veröffentlichung seinen Debütalbums „What Do You Think About The Car?“ an.

Die Aufnahmen fanden in Zusammenarbeit mit James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode, Florence And The Machine u.a.) in den Kensal Green Studios statt. Zu Beginn des Jahres wurde er in die Liste des „BBC’s Sound of 2017“-Polls aufgenommen, absolvierte einen großartigen Auftritt in der TV-Show „Later… With Jools Holland” und war im Vorprogramm von Cage The Elephant auf Deutschlandtour. Aufgrund der großen Popularität und Nachfrage erscheint nun sein Indie-Hit „Brazil“ international erneut als Single.

Declan McKenna: "What Do You Think About the Car?"

Voraussichtliches Erscheinungsdatum: 21. Juli 2017