× Erweitern Johann Joseph Langenhöffel (1750-1807), Pan und Daphnis. Ehem. Supraporte oder Teil einer Wanddekoration, 1789, Öl auf Leinwand, 60 x 150 cm, signiert und datiert: Langenhoeffel 1789, Leihgabe aus Privatbesitz

Dem 1717 geborenen Johann Joachim Winckelmann ist diese Ausstellung gewidmet. Im Fokus steht das Homosexuelle.

Er gilt als der Begründer der modernen Archäologie und Kunstwissenschaft, obwohl er sogar einmal auf ein (damals skandalöses) gefälschtes Kunstwerk reinfiel. Das von ihm für ein Original gehaltene Werk „Zeus küsst Ganymed“ war nicht echt – aber so queer, wie er. Seiner Reputation tat dies nur wenig Abbruch, zu gut war das, was er tat. Und zu wichtig. Und dass Zeitgenossen wie Casanova und Goethe seine Sexualität kommentierten, beeindruckte ihn nur wenig. Er brannte ja nicht nur für Männerliebe, sondern auch für die Kunst! Bis zum 9.10. sind in der Ausstellung zum 300. Geburtstag von Johann Joachim Winckelmann rund 100 Skulpturen und Gipsabgüsse, Gemälde, Zeichnungen, Stiche und Druckwerke im Berliner Schulen Museum* zu seinem Leben und Wirken zu sehen. Ein Kanon des Schönen, fürwahr.

× Erweitern Johann August Nahl d. J. (1752 – 1825), nach dem Gemälde von Wilhelm Böttner (um 1780) Zeus küsst Ganymed, um 1780, Kupferstich, 36 x24 cm (Blattmaß), 24,5 x 17,5 cm (Bildmaß) PP: 50 x 40 cm, Schwules Museum*, Slg. Sternweiler, Reg. ##, Foto: © SMU*/Robert.M., Berlin

Bis 9.10., Winckelmann – Das göttliche Geschlecht, Schwules Museum*, Lützowstr. 73, Berlin, www.schwulesmuseum.de