Dan Black ist zurück

„Größer zu denken ist befreiend – und das gilt womöglich für alle Lebenslagen, nicht nur für die Musik“, der Künstler aus London (und Wahlfranzose!) spricht weise Worte. Und Dan macht klasse Musik.

Diesen Sommer erscheint sein neues, 12 Lieder starkes Album „Do Not Revenge“. Dazu verrät der Vierzigjährige: „Ich sehe ein Album immer als großes Ganzes. Für mich ist es wichtig, so zu arbeiten. Wenn ich mich auf nur einen einzelnen Song konzentriere, verliere ich mich zu schnell in dem Wunsch nach absoluter Perfektion.“

Das neue Album „Do Not Revenge“ von Dan Black erscheint am 7.7. bei der EMBASSY OF MUSIC – und wir sind davon sehr, sehr angetan.