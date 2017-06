Damien Hirst aufm Klo

× Erweitern Jeremie Jean-Ferdinand Maret

Der Künstler Jeremie Jean-Ferdinand Maret provoziert und unterhält mit seiner Kunst. „Warum nicht mal Damien Hirst als Action-Figur aufm Klo inszenieren?“

Gedacht, getan. Der junge Freche erschuf den weltweit gefeierten britischen Künstler als Skulptur in einer mehr als privaten Situation. „Ein Hirst gehört ins Klo jedes Kunstsammlers. Jetzt gibt es ihn endlich als Designobjekt fürs Volk! 100% made in China, günstiger und langlebiger als jeder andere Hirst auf dem Kunstmarkt.“ Auf die Idee kam der Künstler, weil er tagtäglich mit Kunst zu tun hat.

Im Interview mit www.beobachter.ch verrät Jeremie Jean-Ferdinand Maret, der übrigens an der Züricher Hochschule der Künste sein Handwerk gelernt hat: „Mir kam die Idee, meine Kritik am Kunstmarkt in einem Werk zusammenzufassen. Wie dieser Kunstmarkt funktioniert, hat Hirst selber vorgeführt. Er ließ einen menschlichen Schädel mit 8601 Diamanten besetzen und für 50 Millionen Pfund verkaufen. Die Arbeit heisst 'For the Love of God'. Davor hatte Hirst Kälber und Haifische in ein Aquarium voller Formalin gelegt. Nun sind wir bekanntlich auf der Toilette alle gleich. Daher setzte ich Hirst aufs WC. In einem Aquarium. Wie seine Haie und Kälber. Der Körper ist meiner, Damien Hirsts Kopf habe ich aus dem Internet. Meine Hirsts fürs Klo gibt es ab 165 Euro als Action-Figur, 23 Zentimeter hoch. Oder ab 15'000 Euro in Lebensgröße, 300 Kilo schwer.“

Noch bis zum 18. Juni kann man den Künstler auf der ART BASEL besuchen. Entweder, um die Figur zu kaufen, oder einfach „um mit ihm ein Bier zu trinken“. http://www.damienhirst.sale/damienhirst.html

Jeremie Jean-Ferdinand Maret mit einer seiner Figuren.

