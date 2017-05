Da ist sie wieder

× Erweitern Katy Perry

In den extremst prüden USA wird eigentlich alles aus den Radio-Playlists genommen, was irgendwie gegen konservative Moralvorstellungen verstoßen könnte. Trotzdem mischt Katy Perry mit ihren Liedern immer ganz vorne mit.

Ihr „I Kissed a Girl“ erklomm die Chart-Spitze, viele weitere Hits wie „California Gurls“, „E.T.“, „Part of Me“ und „Roar“ folgten.

2017 meldet Katy sich erfolgreich zurück: „Chained to the Rhythm“ und „Bon Appétit“ sind die aktuellen Hits, das neue Album steht in den Startlöchern. Katy Perry spielt GERNE mit Klischees, kann klasse singen und hat was zu sagen. Was auch immer. „U’re So Gay“, 2007 ihre erste US-Single etwa, erzählt von einem Kerl, der nicht schwul ist, aber sie vermutet es und ist damit unzufrieden. Spaß macht die Olle!